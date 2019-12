Kina: Handelsavtale med USA må vere vinn-vinn

utenriks

Nyheitsbyrået Bloomberg kunne torsdag kveld melde at ein handelsavtale mellom dei to største økonomiane i verda i prinsippet var klar etter 17 månader med handelskrig. Kina har ikkje stadfesta at ein handelsavtale er nær.

Talsperson for det kinesiske utanriksdepartementet, Hua Chunying, seier fredag at ein handelsavtale med USA må vere til gjensidig nytte og vere ein vinn-vinn-situasjon.

Ho gav inga stadfesting på utsetjing av tollauke eller fleire detaljar om forhandlingane med Washington. Men ei semje i forhandlingane er det som blir forventa av det internasjonale samfunnet, sa Hua.

Samtidig skuldar den kinesiske utanriksministeren Wang Yi amerikanske styresmakter for å ha påført tillitsforholdet mellom dei to landa alvorleg skade.

Diplomatiske relasjonar mellom landa er anstrengde midt i forhandlingane om ein handelsavtale. Menneskerettsbrot mot den muslimske uigur-minoriteten i den nordvestlege regionen Xinjiang og demonstrasjonane i Hongkong er to av grunnane.

– USA har med overlegg angripe og diskreditert Kina i spørsmål om nasjonal suverenitet og verdigheit, seier Wang.

USAs president Donald Trump sa torsdag at det nærma seg ein stor avtale. Ifølgje Wall Street Journals kjelder har USA tilbode seg å avlyse dei nye tollsatsane og kutte toll på kinesiske varer for 360 milliardar dollar i byte mot innrømmingar frå kinesisk side.

