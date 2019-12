Justiskomiteen har vedtatt tiltaleavgjerd mot Trump – avstemming i plenum om få dagar

utenriks

Avstemminga i plenum er venta neste veke. Viss ho stemmer ja til riksrett, blir Trump den tredje presidenten i amerikansk historie som blir stilt for riksrett.

Det er likevel Senatet som har ansvar for å gjennomføre riksrettssaker, og der har Trumps eige parti, Republikanarane, fleirtal.

Møtet på fredag i justiskomiteen varte i berre 10 minutt, og alle representantane stemte i tråd med partilinja. Dermed vart det 23 demokratar som stemte for og 17 republikanarane imot.

Det kvite hus kallar avstemming for ei «desperat framsyning ».

Lang debatt

Torsdag heldt komiteen ein 14 timar lang debatt om tiltalen. Her prøvde republikanarane mellom anna å endre artiklane i tiltalen, men alle forslaga vart avviste av demokratane.

Tiltalen mot Trump består av to punkt. I det eine punktet blir han skulda for maktmisbruk, i det andre for å hindre etterforskinga av Kongressen.

Demokratane har òg fleirtal i plenumsforsamlinga, og det er venta at det vil bli fleirtal for riksrett.

Avviser alle skuldingar

Trump sjølv har avvist alle skuldingane og kalla det ein hekseprosess.

Skuldingane er knytte til ein telefonsamtale som Trump hadde med Ukrainas president i juli, der Trump ber han etterforske USAs tidlegare visepresident Joe Biden og Bidens son Hunter.

Biden kan bli Trumps hovudutfordrar i presidentvalet neste år, og Demokratane meiner at Trump har misbrukt makta si som president ved å prøve å få ei framand makt til å sverte ein politisk rival.

Dei meiner òg at Trumps motiv for å halde tilbake militær bistand til Ukraina i sommar, var å presse Ukraina til å kunngjere ei etterforsking.

Pause vekte reaksjonar

Då leiaren av justiskomiteen Jerrold Nadler vedtok å utsetje avstemminga til fredag etter eit 14 timar langt oppheita møte, vekte det sterke reaksjonar blant republikanarane.

Nadler ville at komitémedlemmene skulle bruke tida til å reflektere og gå gjennom sitt eige samvit før dei gav stemma si, medan republikanarane svarte med å rope «Utruleg!» og «Dei vil berre komme på TV».

– Dette er kengurudomstolen som vi har snakka som. Dei bryr seg ikkje om reglane, dei har berre éin ting, hatet sitt mot Trump, sa republikanaren Doug Collins.

Trump sjølv var svært nøgd med framferda til partikameratane.

– Dei var fantastiske i går, skreiv presidenten på Twitter fredag morgon.

Det er første gongen i amerikansk historie at ein president som søkjer om å bli attvald, risikerer å bli stilt for riksrett.

(©NPK)