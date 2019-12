Fleire terrorsikta sette fri i Danmark

utenriks

Tre av dei arresterte, ei 38 år gammal kvinne og to 21 år gamle menn, vart varetektsfengsla i fire veker i København torsdag, sikta for å ha planlagt å framstille éin eller fleire bombar.

Ein 29 år gammal mann frå Fyn vart òg varetektsfengsla torsdag, men fengslingsmøtet mot han gjekk bak såkalla dobbelt lukka dører i Odense. Siktinga er derfor ikkje kjend.

Pistolar

Fredag vart ytterlegare to menn varetektsfengsla i fire veker under eit fengslingsmøte i København. Dei to, som er i 20-åra, skal ha prøvd å kjøpe pistolar, lyddemparar og ammunisjon til bruk i terroraksjonar.

To andre menn og ei kvinne vart òg framstilte for varetektsfengsling, men dommar Lone Molstad fann ikkje nok bevisgrunnlag og sette dei fri. Terrorsiktinga mot dei blir likevel halden oppe.

Spreier hysteri

Forsvararen til ein av dei fem som møtte i retten fredag, skuldar enkelte danske medium og politikarar for å spreie hysteri i saka.

– Det er behov for sakleg og nøktern informasjon om saka, seier Jakob Lund Poulsen, som manar til ro.

Eigil Strand, som er forsvarar til ein av mennene som vart sett fri, gler seg over utfallet av fengslingsmøtet.

– Rettssystemet har fungert i dag. Det er lagt fram mange bevis for dommaren, og dommaren har vurdert at det ikkje var nok grunnlag for å varetektsfengsle i denne saka, seier han til DR.

Nektar straffskuld

Alle dei seks som er varetektsfengsla i saka, nektar straffskuld. Det same gjer dei 16 som no er sette fri, men som dansk politi har valt å halde oppe siktingane mot.

Det er ikkje kjent kva dei 13 som vart sette fri torsdag, er sikta for.

Ein eller fleire av dei 22 som vart arresterte i Danmark, har vore i kontakt med ein terrorsikta nordmann i 20-åra, stadfesta Politiets tryggingsteneste (PST) torsdag.

Nordmannen vart arrestert av PST i september og er sikta for terrorforbund, men han nektar straffskuld.

