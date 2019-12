utenriks

FN-utsendingar har vore tre veker i Chile for å samle inn informasjon om korleis politiet har handtert masseprotestane mot regjeringa. Fredag la dei fram rapporten sin i Genève.

Over 4.900 menneske vart skadde under protestane, ifølgje offisielle chilenske tal, men FN-granskarane viser til at talet er omdiskutert, og at andre grupper opererer med langt høgare tal.

