EU-landa samde om klimanøytralitet innan 2050 – gjer unntak for Polen

Michel valde å ta opp spørsmålet på nytt etter at det ikkje vart semje om klimanøytralitet på toppmøtet i juni. Målet var at denne gongen skulle alle medlemslanda forplikte seg til klimanøytralitet innan 2050.

Det lykkast nesten, men Polen er framleis ikkje om bord, stadfestar Sveriges statsminister Stefan Löfven overfor nyheitsbyrået TT.

– Dette er likevel eit veldig tydeleg signal til omverda, seier Löfven, som håper Polen sluttar seg til dei andre medlemslanda om eit halvt års tid.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki seier i ei fråsegn at dei vil no klimamåla i «eige tempo».

– Polen er ikkje omfatta av kravet om å vere klimanøytrale innan 2050. Vi vil nå det i vårt eige tempo. Desse forhandlingane var ikkje enkle, men unntaket vart ein del av konklusjonen, seier Morawiecki.

– Felles mål

– Eitt land treng framleis noko ekstra tid før dei implementerer dette, og vi vil komme tilbake til dette på toppmøtet i juni neste år, seier EU-presidenten på ein pressekonferanse etter at første møtedag er over. På direkte spørsmål stadfesta han kort tid etterpå at det var snakk om Polen.

Michel fekk fleire spørsmål om kvifor han snakkar om semje og avtale når ikkje alle landa var om bord.

– Vi ser på dette som det felles målet vårt, men for eitt medlemsland er det ikkje mogleg å forplikte seg no. Men det er veldig viktig for EU å sende ein sterk bodskap, utdjupa Michel.

Ambisjonar

Han gjentok òg at det er viktig med visse klare ambisjonar på klimafeltet og at unionen ønsker at Europa skal bli det første klimanøytrale kontinentet.

«I lys av den mest oppdaterte vitskapen og behovet for å auke den globale klimainnsatsen støttar EU-rådet målet om å oppnå klimanøytralitet innan 2050, i tråd med Parisavtalen», heiter det i konklusjonane frå møtet. Også her er unntaket for eitt medlemsland tatt med, men utan å nemne Polen ved namn.

Polen var òg eitt av dei fire landa som ikkje ville gå med nøytralitetsmålet ved toppmøtet for eit halvt år sidan. Også Tsjekkia og Ungarn har vore motvillige, men slutta seg til planen denne gongen.

Vil vere rollemodell

EU-kommisjonens nye leiar Ursula von der Leyen var òg med på møtet og pressekonferansen. Ho var glad for at stats- og regjeringssjefane stiller seg bak klimaambisjonane.

– Vi er bestemte på å takle dei destruktive klimaforandringane og gjere dei til moglegheiter for EU. No er vi i front, og vi vil vere ein rollemodell på dette feltet, seier ho.

Både Michel og von der Leyen tok over toppverva 1. desember. Dei etterfølgjer høvesvis Donald Tusk og Jean-Claude Juncker.

