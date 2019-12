Boris Johnsons triumf: Veljarane sa rungande ja til å få brexit gjort

utenriks

– Vi klarte det! sa Johnson i sigerstalen sin grytidleg fredag morgon.

Med heile 364 av dei i alt 650 seta i Underhuset har den britiske statsministeren sikra seg det sterkaste konservative fleirtalet sidan 1987.

Det gir han eit solid mandat til å gå vidare med prosjekt nummer éin: å få brexit gjort.

– I dette valet har vi fått tillit frå folk som aldri har stemt konservativt før, folk som alltid har stemt på andre parti. Desse menneska ønsker endring. Vi må ikkje skuffe dei, sa Johnson.

– Når nasjonen har gitt oss dette historiske mandatet, må vi òg leve opp til det, sa han.

Labour vart knust

Berre timar seinare troppa statsministeren opp hos dronning Elizabeth i Buckingham Palace. Der fekk han tradisjonen tru formelt oppdraget å danne ny regjering.

Samtidig slikka Labour såra etter eit knusande nederlag i valet på torsdag.

Partiet fekk 32,2 prosent av stemmene og mista 59 sete i Underhuset. Valresultatet er det dårlegaste for Labour sidan 1935.

– Dette har sjølvsagt vore ein veldig skuffande kveld for partiet, konstaterte partileiar Jeremy Corbyn då valnederlaget var eit faktum.

Han tar no initiativ til ein refleksjonsprosess i partiet for å finne ut kva som gjekk gale. Samtidig gjer han det klart at han vil gå av som partileiar før neste val.

Meir brexit i vente

Johnson vil for sin del peise på med prestisjeprosjekt som styrking av helsevesenet, skulereform, strengare innvandringspolitikk og eit klimanøytralt Storbritannia innan 2050.

Og eit «Corbyn-nøytralt» Storbritannia allereie til jul, la statsministeren syrleg til i sigerstalen, der han samtidig bad EU-tilhengarane om å «putte ein sokk i megafonen» og gje folk fred.

Men brexitsagaa er ikkje over enno.

Sjølv om det no verkar uunngåeleg at Johnson får fleirtal i Parlamentet for å ta Storbritannia ut av EU som planlagt den 31. januar, står framleis forhandlingane att om ein framtidig frihandelsavtale.

Det blir svært vanskelege forhandlingar, og det er framleis risiko for at prosessen krasjar.

Kort tid

EUs brexitforhandlar Michel Barnier skal halde fram med å leie forhandlingane med britane. Han har inga lett oppgåve framfor seg, med tanke på at partane berre har elleve månader på seg før den avtalte overgangsperioden går ut.

EU forventar at utmeldingsavtalen blir ratifisert innan utgangen av januar, opplyste president for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen på siste dagen av EU-toppmøtet i Brussel fredag.

– Tidsramma er svært utfordrande. Vi må komme i gang så raskt som mogleg og få mest mogleg ut av den korte tida, sa von der Leyen.

EU er klar til å formulere eit mandat for å starte forhandlingar 1. februar.

EU håper å behalde eit sterkt strategisk forhold til Storbritannia, men EU må òg forsvare interessene sine og halde fram med å sikre samhaldet mellom dei 27 attverande medlemslanda, uttalte EU-president Charles Michel.

– Vanskelege forhandlingar

Per Edgar Kokkvold, Storbritannia-kjenne og tidlegare generalsekretær i Norsk Presseforbund, meiner det er store moglegheiter for at Johnson må be EU om ei ny utsetjing.

– Ein blir integrert etter over 40 års medlemskap, og det er ikkje heilt borti veggene å seie at å komme ut av EU nesten er like vanskeleg som å få egga ut av kaka etter at kaka er baka, seier Kokkvold til NTB.

Han får støtte av Storbritannia-ekspert og NTNU-professor Kristian Steinnes:

– Dei har forhandla fram ein skilsmisseavtale, men kva slags framtidig forhold det blir mellom Storbritannia og EU er enno ikkje avklart. Desse forhandlingane blir minst like vanskelege som brexit-forhandlingane, seier han til VG.

