Usemje om klimanøytralitet på EU-toppmøtet

utenriks

Den ferske EU-presidenten Charles Michel prøver å få alle landa med på at unionen skal vere klimanøytral innan 2050. Det klarte dei ikkje å bli samde om i juni.

Det er tre land som framleis er skeptiske: Polen. Tsjekkia og Ungarn.

– Tidsplanen må ta omsyn til at den økonomiske utviklinga ikkje er kommen like langt i alle landa, og at dei ikkje startar omstillingsprosessen frå same stad, sa Polens statsminister Mateusz Morawiecki på veg inn til møtet, ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Treng pengar

Han seier kostnadene vil vere «mykje høgare» i Polen, samanlikna med andre land som «hadde meir flaks i tidlegare tiår og baserte energisystemet sitt på andre kjelder». Han trekte fram Frankrikes utvikling av kjernekraft som eit døme.

Alle dei tre landa som framleis held igjen, har sagt at dei treng økonomisk hjelp dersom dei skal oppnå klimanøytralitet innan 2050.

– Vi kan ikkje gå med på ein overgangsmodell som vil skade det polske samfunnet, seier Morawiecki.

Den tsjekkiske kollegaen hans Andrej Babis fortalde at han hadde sett på energimiksen i ulike land torsdag morgon. Han peikte på at Austerrike importerte 25 prosent av straumen sin frå Tsjekkia, der store delar av forsyninga er basert på kol.

– Dersom vi skulle vorte karbonnøytrale i dag, ville Wien i praksis vore utan straum.

Håper på semje

Det ligg ingen pengar i potten i klimadiskusjonen på torsdag, og fleire EU-diplomatar ønsker å diskutere målet utan å snakke om tal. EU-president Michel og ei rekke av landa som støttar forslaget hans, framhevar at EU må ta ei leiarrolle i saka.

– Klimaendringane er førsteprioritet i ettermiddag. Eg håper vi blir samde om ein avtale. Klimanøytralitet er eit viktig mål og eit tydeleg signal om vegen framover for Europa, sa Michel på veg inn til møtet.

Finlands Sanna Marin sa at «den nye generasjonen forventar at vi handlar». 34-åringen er den yngste statsministeren i verda og også yngst på toppmøtet i Brussel. Ho seier ho sjølvsagt er bekymra for klimaet.

– Vi må gjere meir. Vi må gjere det raskare. Dette handlar om framtida til barna våre, seier ho

