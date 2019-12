Tysk kritikk mot USA-sanksjonar mot russisk gassrøyrleidning

utenriks

– Gåvepakke til Putin

I USA blir begge røyrleidningane oppfatta som ei gåvepakke til Russlands president Vladimir Putin. Argumentet er at røyrleidningane vil gjere Europa meir avhengig av russisk gass, noko som vil svekke amerikansk innverknad på det europeiske kontinentet.

I ei fråsegn skriv presidentkontoret i Kiev at Ukraina er takksame for vedtaket mot eit prosjekt som ifølgje kontoret undergrev energisikkerheita i Europa.

Russland og Ukraina er i konflikt, både som følgje av Russlands annektering av Krimhalvøya og støtte deira til separatistar i Aust-Ukraina.

Krav om mottiltak

Tysk næringsliv kravde torsdag at tyske styresmakter innfører tilsvarande sanksjonar mot USA.

– Som svar på sanksjonar som skader Europa, treng vi motsanksjonar, seier Matthias Schepp i det tyske handelskammeret til nyheitsbyrået DPA.

– Det er på tide at Berlin og Brussel tar eit klart politisk standpunkt og svarer med målretta motsanksjonar, seier han vidare og viser til at tysk eksportindustri treng låge energiprisar for å kunne konkurrere på verdsmarknaden.

Doblar kapasiteten

Legginga av Nord Stream 2 er snart sluttført, og røyrleidningen vil doble kapasiteten til den åtte år gamle Nord Stream 1-røyrleidningen som går frå Vyborg i Russland til Greifswald i Tyskland.

Ei rekke utanlandske selskap deltar i bygginga, blant dei tyske Wintershall og Uniper. Franske Engie, austerrikske OMV og nederlandsk-britiske Shell er òg involvert i prosjektet, saman med russiske Gazprom.

Representanthuset kallar Nord Stream 2 og TurkStream ein russisk «reiskap for å øve press og sikre seg politisk innverknad» i Europa.

Dersom Senatet sluttar opp om vedtaket, noko som kan skje alt denne veka, har Trump gjort det klart at han vil underteikne sanksjonslova.

Sanksjonane vil i første omgang gjelde i fem år, men kan avsluttast av presidenten før den tida.

(©NPK)