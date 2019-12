Riksrettsdebatten i Washington er i gang

utenriks

Det er ingen tvil om at justiskomiteen i Representanthuset godkjenner tiltalen mot Trump sidan Demokratane har fleirtal i komiteen. Deretter blir tiltalen neste veke send vidare til Representanthuset i plenum, der Demokratane òg har fleirtal.

Dermed blir Trump berre den tredje presidenten gjennom over 200 års amerikansk historie som blir stilt for riksrett.

Han blir tiltalt for å ha misbrukt stillinga si ved å presse Ukraina til å granske den fremste rivalen hans Joe Biden, mellom anna ved å halde tilbake militær bistand, og for å ha hindra granskinga til Kongressen ved å nekte medarbeidarane sine å samarbeide.

I den tre timar lange opningssesjonen onsdag kom både demokratar og republikanarar med skarpe, ofte personlege, argument for eller mot riksrett.

Medan demokratane bad republikanarane vakne opp og respektere eiden dei avla om å forsvare Grunnlova, bad republikanarane demokratane om å setje landet over partipolitiske omsyn.

Republikanske endringsforslag

Etter planen skal justiskomiteen torsdag stemme over å sende dokumentet med tiltalepunkta til Huset i plenum, som blir venta å gå til avstemming neste veke og deretter sende dokumentet til Senatet, der riksrettsprosessen finn stad.

Men før avstemminga blir det mange timar med debatt om republikanske forslag til endringar. Det er likevel lite sannsynleg at det er fleirtal for endringar sidan Demokratane er lite opne for noko som blir foreslått av ein samla republikansk opposisjon.

Demokratane står òg samla og er samde om alle detaljar i dokumentet, der Trump blir skulda for å ha opptredd på korrupt og svikefull vis då han pressa Ukraina.

Lite sannsynleg med dom

Sjølve riksrettsforhandlingane i Senatet finn stad etter nyttår, men slik situasjonen er i dag, er det svært usannsynleg at Trump blir dømd. Det trengst to tredels fleirtal, det vil seie 67 senatorar, for ein fellande dom. Demokratane rår berre over 47 sete og treng derfor støtte frå minst 20 republikanarar.

Nettstaden FiveThirtyEight har vurdert korleis alle 100 senatorar kan komme til å stemme, og komme til at alle 53 republikanarar, pluss kanskje opp til tre demokratar, truleg vil stemme mot å dømme Trump.

Då har nettstaden vurdert at nokre republikanarar nok er skeptiske til Trump, men at omsynet til attval veg tyngre, sidan Trumps kjerneveljarar står last og brast med han.

Berre å ha vorte tiltalt blir likevel ein svart flekk på Trumps renommé, som kan få negative følgje for han ved valet neste år, sjølv om nokre analytikarar meiner at han tvert imot vil tene på riksrettssaka hos dei svært lojale kjerneveljarane sine.

Ber om objektiv vurdering

Leiaren for Husets justiskomité, Jerrold Nadler, opna sesjonen onsdag med å be Republikanarane sjå objektivt på om bevisa held for å vise at Trump gjorde det han blir skulda for, om gjerningane er alvorlege nok til å dømmast for, og om konsekvensane for den nasjonale sikkerheita i landet og valprosess av ikkje å reagere.

Republikanarane meiner Trump ikkje gjorde noko gale, eventuelt at det han gjorde ikkje er alvorleg nok til å rettferdiggjere riksrett. Mange skuldar Demokratane for berre å vere ute etter å ta Trump og omgjere valet av han.

Republikanske Jim Jordan meiner at Demokratane rett og slett utkjempar 2016-valet på nytt, og at dei hatar Trump.

– Dette dreier seg om eitt faktum: Demokratane har aldri akseptert viljen til det amerikanske folket. Dei liker ikkje dei 63 millionar menneska som stemde på denne presidenten, sa han.

Men Demokratane insisterer på det prinsipielle i saka og åtvara mot å la Trump sleppe unna med å bruke makta si til å be framande land å involvere seg i den amerikanske valprosessen.

(©NPK)