Ni sikta for terrorplanlegging i Danmark

utenriks

Åtte av dei vart framstilte for varetektsfengsling i København torsdag, den niande i Odense. Alle er sikta for brot på den mest alvorlege terrorparagrafen i dansk straffelov.

Politiets tryggingsteneste (PST) i Noreg stadfestar at det har vore kontakt med ein terrorsikta nordmann i 20-åra og ein eller fleire av dei arresterte i Danmark.

– Eg kan stadfeste at det er eit samband frå den danske aksjonen til ein konkret person i Noreg, seier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NRK.

Nordmannen vart arrestert av PST i september og er sikta for terrorforbund, men han nektar straffskuld.

«Satans mor»

Identiteten til dei åtte som vart framstilte for fengsling i København torsdag, er ikkje kjend.

Ifølgje siktinga har tre av dei, éi 38 år gammal kvinne og to 21 år gamle mennene, gjennom samtalar og møte planlagt å framstille ein eller fleire bomber.

Dei tre skal òg ha skaffa komponentar til framstilling av TATP, eit svært farleg og ustabilt sprengstoff som er kjent som «Satans mor».

Det er ikkje kjent kvar dei planla å nytte sprengstoffet, og det er heller ikkje kjent kva komponentar det er snakk om eller om framstillinga av TATP var byrja.

Sat i varetekt

Forholda dei tre er sikta for, skjedde i tida før 18. april i år, og det heldt fram etter 4. oktober. Årsaka skal ifølgje DR vere at dei to mennene, som begge er 21 år gamle, i denne perioden sat varetektsfengsla, skulda for eldspåsetjing.

Kvinna som er sikta, møtte torsdag i retten heilt svartkledd og med nikab og svarte hanskar. Dei to unge mennene hadde heilskjegg.

Fengslingsmøtet skjedde bak lukka dører og det er ikkje opplyst korleis dei tre stiller seg til siktinga.

Pistolar og lyddemparar

Kvinna og dei fire mennene som vart framstilte for varetektsfengsling under det andre fengslingsmøtet i København torsdag, er i alderen 19 til 28 år.

Ifølgje siktinga prøvde dei fem å skaffe pistolar, lyddemparar og ammunisjon. Våpena planla dei visstnok å nytte i terroraksjonar i Danmark og utlandet, men det er ikkje kjent kva mål det var snakk om.

Ifølgje DR har den eine av mennene vore i tett kontakt med fleire danske framandkrigarar som har kjempa i Syria.

Også dette fengslingsmøtet skjedde bak lukka dører, men forsvararen til dei fem opplyste at alle nektar straffskuld.

Stor politiaksjon

Dei åtte sikta var blant 20 som vart arresterte under ein stor politiaksjon fleire stader i Danmark onsdag.

Politiets tryggingsteneste opplyste etter aksjonen at han var retta mot personar som planla terrorangrep med «militant, islamistisk motiv».

Det er ikkje kjent kva resten av dei tolv blir skulda for, men ein av dei – ein 29 år gammal mann – møtte torsdag ettermiddag ifølgje DR i fengslingsmøte i Odense.

Dette fengslingsmøtet vart halde bak såkalla dobbelt lukka dører, noko som inneber at også siktinga blir halden hemmeleg.

