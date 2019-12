Mann som drap seks, lynsja av demonstrantar i Bagdad

utenriks

Mannen var ettersøkt for narkotikakriminalitet og var på flukt frå tryggingsstyrkar då han gjekk til angrep torsdag.

Han skaut og drap seks personar inkluderte fire aktivistar som deltok i demonstrasjonane mot regjeringa i Irak. Ei gruppe demonstrantar overmanna mannen, banka han opp og hengde han etter beina i ein trafikklysstolpe på Wathba-plassen i sentrum av Bagdad.

Store delar av den breie protestrørsla basert på Tahrir-plassen, som insisterer på fredelege demonstrasjonar mot regjeringa, fordømmer hendinga.

– Vi kan ikkje tillate at bildet av den reine revolusjonen vår blir forvridd, så vi erklærer at vi er ikkje er skuldige for det som skjedde denne morgonen som fredelege demonstrantar, heiter det i ei fråsegn frå protestrørsla.

No blir det kravd at angriparane blir identifiserte. Militsen Saraya Salam vernar dei fredelege demonstrantane på Tahrir-plassen. Den innverknadsrike sjiamuslimske leiaren Muqtada al-Sadr, som styrer militsen, seier at dersom angriparane ikkje er identifiserte innan 48 timar, vil han krevje at styrken forlèt plassen.

Nesten 430 menneske har vorte drepne og 20.000 såra sidan demonstrasjonane i Irak byrja for over to månader sidan. Sist fredag vart 25 demonstrantar drepne då væpna menn opna eld frå bilar mot ei gruppe demonstrantar på Khilaniplassen.

Angrepet er eitt av dei mest dødelege sidan demonstrasjonane mot regjeringa byrja.

