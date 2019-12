EU-parlamentet meiner Maltas statsminister må gå av

utenriks

EU-parlamentet oppmodar i eit brev til EUs leiarar som samla seg til toppmøte i Brussel torsdag, til å ta stilling til oppfordringa, fortel Reuters.

Muscat er sjølv i Brussel der han deltar på EU-møtet. 1. desember kunngjorde han at han skal gå av, men slo fast at det først vil skje når Arbeidarpartiet som han leiar, har vald ny partileiar i januar.

– Muscats utsette avgang utgjer ein alvorleg risiko, reell eller oppfatta, om at drapsetterforskinga og etterforskingar knytte til ho, kan bli påverka, skriv dei folkevalde i brevet.

Muscats kunngjering om å gå av kom kort tid etter at stabssjefen hans Keith Schembri gjekk av. Schembri vart arrestert i samband med drapsetterforskinga etter at forretningsmannen Yorgen Fenech, som er sikta for medverknad til drapet, i avhøyr har kopla Schembri til saka.

Caruana Galizia vart drepe av ei bilbombe i oktober 2017. Tre personar er arrestert for å ha utført sjølve drapet. Men etterforskinga av kven som kan ha bedt dei utføre drapet, har den siste månaden ført til press mot regjeringa.

Journalisten var kjend for den gravande journalistikken sin om økonomisk kriminalitet blant høgt plasserte maltesarar. Ho dreiv ein populær blogg der ho skulda fleire namngitte regjeringsmedlemmer for korrupsjon.

(©NPK)