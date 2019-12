Diplomatisk feide mellom Russland og Tyskland etter Berlin-drap

utenriks

Feiden blir knytt til eit drap i Berlin i august.

Russlands utanriksdepartement viser til at det må svare på det russiske styresmakter oppfattar som ei grunnlaus utvising av to russarar førre veke.

Tyskland grunngav utvisinga med at Russland ikkje har svart på Tyskland oppfordring om hjelp til å oppklare drapet på ein georgisk statsborgar i Berlin i august. Den 40 år gamle mannen, som var muslim med tsjetsjensk bakgrunn, vart drepen på høglys dag i ein park i Berlin.

Torsdag svarte russiske styresmakter med å kalle inn Tysklands ambassadør på teppet og utviste to tyske diplomatar, som no må forlate landet innan sju dagar.

– Vil ikkje øydeleggje

Ein talsmann for Russlands president Vladimir Putin seier at utvisinga var nødvendig. Han seier òg at han håper dette ikkje vil øydeleggje forholdet mellom Russland og Tyskland.

– Vi håper dette ikkje vil bli nokon slags negativ faktor for den framtidige utviklinga og utvidinga av den ganske konstruktive dialogen vår med Tyskland, seier Dmitrij Peskov.

Det tyske utanriksdepartementet uttalte same dagen at utvisinga er beklageleg og reserverte for seg retten til å komme med fleire tiltak.

Tysklands ambassadør i Moskva, Geza Andreas von Geyr, ville sjølv ikkje kommentere saka då han forlét utanriksdepartementet i Moskva torsdag formiddag.

– De kjem til å finne ut alt via offisielle kanalar, sa han.

Skuldar død georgiar

Den diplomatiske feiden er knytt til drapet på ein georgisk statsborgar i sentrum av Berlin i august. Ifølgje tyske medium mistenkjer tyske styresmakter at Russland er innblanda i drapet. Ein russar er tidlegare arrestert i samband med saka.

Den georgiske mannen skal tidlegare ha kjempa mot russiske styrkar i Tsjetsjenia. Han blir beskriven som muslim med tsjetsjenske røter. Tidlegare i veka kalla Putin mannen ein banditt, som har mange sivile liv på samvitet.

Det var venta at Russland kom til å svare på utvisinga av dei to russiske diplomatane med same mynt, så utvisinga av to tilsette ved den tyske ambassaden i Moskva kjem ikkje som ei overrasking.

