Det politiske kaoset i Israel held fram

Det er berre ein mann som har ansvaret for at det på nytt må haldast val, og det er statsminister Benjamin Netanyahu, meiner kommentatoren Yossi Verter i avisa Haaretz.

– Dette valet, som valet i april og i september, er eit resultat av dei stadige forsøka hans på å unngå ei rettssak som kan ende med at han må gå i fengsel. Motivet hans er derfor openbert, meiner Verter.

Israels riksadvokat Avichai Mandelblit, som sjølv er utnemnt av Netanyahu, tiltalte førre månad den israelske statsministeren for mutingar, svindel og tillitsbrot.

Det einaste håpet til 70-åringen om å sleppe rettssak og dom, er derfor attval og at støttespelarar i Knesset vil gi han immunitet.

Lykkast ikkje

Valet i september gav ikkje Netanyahus høgreparti Likud og deira høgrenasjonalistiske og ultraortodokse koalisjonspartnarar nok støtte til at han kunne danne ny regjering.

Opposisjonsleiaren Benny Gantz og sentrumsalliansen Blått og kvitt lykkast heller ikkje med å stable ein styringsdyktig regjeringskoalisjon på beina, og dei to kumpanane var heller ikkje villige til å danne ei samlingsregjering.

Meiningsmålingar tyder no på at Gantz og alliansen hans vil tene på eit nyval, medan Likud og høgresida vil tape ytterlegare oppslutning.

Prøvde å lokke

I eit siste forsøk på å lokke Gantz med i ei samlingsregjering og unngå nyval, antyda Netanyahu for få dagar sidan at han om nødvendig ville la vere å be om immunitet. Det var ikkje nok.

Ved midnatt natt til torsdag gjekk fristen ut til å danne regjering, og Knesset vedtok å oppløyse seg sjølv. Dermed er det klart for nyval, som ifølgje israelske medium truleg vil bli halde 2. mars.

Israelske veljarar har for lengst gått lei av det politiske kaoset og er meir opptatt av dei daglege utfordringane sine, ikkje minst økonomien.

Aukande fattigdom

2,6 millionar israelarar, kvar fjerde innbyggar, lever no under fattigdomsgrensa, 1 million av dei barn, viser ein fersk rapport frå den uavhengige israelske hjelpeorganisasjonen Latet, mellom anna omtalt i Ynet.

Medan politikarane har krangla, har delen israelarar som ikkje lenger har tilgang til ernæringsmessig tilfredsstillande mat, auka frå 16 til 18,5 prosent det siste året, medan delen som til tider har for lite mat og går svoltne, har auka frå 5,5 til 6,5 prosent.

Stadig fleire israelarar leitar etter matrestar i søppelbøtter og tiggar på gata, og fleire og fleire eldre har ikkje lengre råd til oppvarming om vinteren eller nødvendige medisinar, konstaterer Latet.

– Hyppig og vedvarande valkamp, eit Knesset som er paralyserte og ei overgangsregjering som er ute av stand til å regjere, gjer at vi har tapt eitt år, slo Latets daglege leiar Eran Weintraub og styreleiar Gilles Darmon fast då dei for få dagar sidan la fram rapporten.

Politikarforakt

Det politiske kaoset har òg resultert i aukande politikarforakt og resignasjon blant israelske veljarar. Næringslivet i landet fortviler òg.

Næringslivsorganisasjonen MAI anslår at dei tre vala til saman kostar israelsk økonomi drygt 31 milliardar kroner.

Nærare 5 millionar palestinarar som lever under israelsk okkupasjon og blokade på Vestbreidda og Gazastripa, trekker òg likegyldig på skuldrene over det politiske kaoset, vel vitande om at det verken vil bli snakk om israelsk tilbaketrekking eller etablering av ein palestinsk stat, uansett kven som går sigrande ut av valet.

Held fram

Israels riksadvokat har trass i den alvorlege tiltalen slått fast at Netanyahu inntil vidare kan halde fram som regjeringssjef, men han er under aukande press frå sine eigne i Likud og har gått med på å halde nytt leiarval i partiet.

Tidlegare innanriksminister Gideon Saar, som er ein uttalt motstandar av ei tostatsløysing, er hovudutfordrar, men Israels lengstsittande statsminister nektar å pakke saman og har gjort det klart at han satsar på attval.

