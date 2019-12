Thunberg: Leiarane i verda manglar innsikt

utenriks

– Eg har hatt det privilegiet å få reise verda rundt. Erfaringa mi er at mangelen på innsikt er like stor over alt, ikkje minst blant dei som vi har valt til å leie oss, sa Thunberg i ein tale på FNs klimatoppmøte i Madrid onsdag.

– Leiarar oppfører seg ikkje som om det er ein nødsituasjon, for då hadde dei handla, sa den svenske jenta, som fyller 17 år om ein knapp månad.

– Vi har ikkje lengre tid til ikkje å lytte til vitskapen, understreka Thunberg, som nyleg langa ut mot Noreg og norsk oljeproduksjon.

– Ved å auke olje- og gassproduksjonen ansikt til ansikt med klimakrisa, bryt Noreg rettane kvart einaste barn i verda har i samsvar med FNs barnekonvensjon, heitte det i eit brev til statsminister Erna Solberg (H), underteikna av Thunberg og barn frå 13 andre land.

