Sveitsisk bank stoppar finansiering av nye kolkraftverk

utenriks

– Banken har bestemt at han ikkje lenger vil yte noka form for finansiering relatert til utvikling av nye kolkraftverk. Credit Suisse anerkjenner det delte ansvaret for å gjere noko med utfordringane klimaendringane gir, uttalte den nest største banken i Sveits før ein investorkonferanse onsdag.

Banken kom med kunngjeringa etter at den avtroppande britiske sentralbanksjefen Mark Carney etterspurde obligatoriske framleggingar av klimaavtrykket frå selskap over heile verda. Dette vil erstatte det noverande lappeteppet av frivillige skjema, uttalte Carney som nyleg er utpeika som FNs spesialrepresentant for klimaendringar og finans.

– Det er på tide med ei forandring i heile det økonomiske bildet, sa Carney på klimatoppmøtet tysdag.

Credit Suisse forpliktar seg òg til å forbetre målet sitt om ein meir klimavennleg økonomi med mindre karbonutslepp.

(©NPK)