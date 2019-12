utenriks

Det mest sannsynlege utfallet er ifølgje YouGov at toryane får 339 plassar, mot 231 for Labour. Det vil i så fall legge til rette for at statsminister Johnson kan oppfylle løftet om å «få brexit unnagjort».

For to år sidan trefte modellen blink i 93 prosent av valkretsane i landet. Over 100.000 personar har deltatt i målinga.

(©NPK)