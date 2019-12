Saudi-Arabia skuldar houthiane for sjukehusangrep

utenriks

Ingen vart såra i angrepet, der det ifølgje det statlege saudiarabiske nyheitsbyrået SPA vart skote Katjusja-rakettar mot sjukehuset og andre sivile bygningar i nærleiken.

Dei materielle skadane var òg små, men ein mur rundt sjukehuset fekk skadar. Jazan ligg sørvest i Saudi-Arabia, nær grensa til Jemen.

Houthi-opprørarane tok makta i Jemens hovudstad Sana hausten 2014. Ein regional koalisjon leidd av Saudi-Arabia gjekk i mars året etter til krig mot dei og har sidan gjennomført over 20.000 flyangrep mot mål i nabolandet.

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 100.000 menneske er drepne i krigen, som har drevet over 3 millionar menneske på flukt og forårsaka store materielle øydeleggingar.

(©NPK)