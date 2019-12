Over 20.000 samla i klimaaksjon i røykfylt Sydney

utenriks

Emneknaggen SydneyisChoking gjekk viralt og samla den store folkemassen til aksjon ved rådhuset i Sydney onsdag.

Mange av dei frammøtte brukte ansiktsmaskar for å takle røyken i Australias mest forureina by. Fleire hadde òg skilt med slagord som «For ny grandkids».

Demonstrantane prøver å legge press på styresmaktene slik at dei set inn hastetiltak mot klimaendringar, aukar løyvingane til eit hardt pressa brannvesen og gjer noko med den giftige røyken som har prega byen i vekevis, opplyste arrangørane av aksjonen.

Luftforureiningsnivået i Sydney har vorte elleve gonger verre enn normalt, og blir no rekna som farleg som følgje av dei store skogbrannane rundt kystbyen.

Rundt 1.600 brannmenn deltok i arbeidet mot dei over 1.000 skogbrannane, som fredag dekte 3 millionar mål, 75 kilometer nordvest for Sidney. Styresmaktene har fastslått at brannen er for kraftig til at den kan sløkkast, og at den vil brenne i vekevis inntil det kjem regn i januar.

Langvarig tørke har ført til at brannane i år både startar tidlegare og brenn meir intenst enn tidlegare år.

(©NPK)