Ifølgje Reuters er det snakk om sju australiarar og to frå New Zealand. Politiet understrekar at lista over sakna ikkje er endeleg sidan ein ikkje har klart å snakke med alle pårørande.

Talet på sakna er dermed oppjusterte frå åtte til ni. Ifølgje politiet blir det antatt at dei sakna er døde. I tillegg er seks menneske stadfesta omkomne.

30 personar er skadde, og tilstanden er kritisk for 25 av desse. Mange har store brannskadar.

