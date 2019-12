Kvinne drepen og 65 personar såra i angrep ved amerikansk militærbase i Afghanistan

utenriks

Dei aller fleste offera var sivile afghanarar, opplyser afghanske tenestemenn. I tillegg vart fem georgiske soldatar lettare såra, ifølgje det georgiske forsvarsdepartementet.

NATO opplyser at angrepet var retta mot eit sjukehus som er under bygging like ved flybasen. Personen som vart drepen, var ei kvinne.

Angrepet blir beskrive som komplekst av lokale styresmakter. To bilbomber skal ha eksplodert før angriparane greidde å ta seg inn på byggeplassen. Det skal deretter ha gått føre seg skyting i to timar.

I tillegg vart det funne ei bilbombe på staden som ikkje hadde gått av.

Ein talsmann for NATO-operasjonen sa tidlegare at angrepet vart slått raskt ned, og at ingen amerikanske soldatar eller andre medlemmer av NATO-styrkane var blant offera.

Bagram er ein flyvåpenbase og ligg om lag 60 kilometer nord for Kabul.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som kjem samtidig med at USA har tatt opp att fredsforhandlingane med Taliban.

