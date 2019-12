Greta Thunberg kåra til årets person 2019

utenriks

16-åringen blir òg den første svensken som får utmerkinga, som kallar ein person, ei gruppe eller idé, som har sett eit markant preg på året som gjekk.

Thunberg vart kjent då ho byrja skulestreiken framfor den svenske Riksdagen i fjor sommar. Inspirert av den unge klimaaktivisten har titusenvis av barn rundt om i verda engasjert seg i klimasaka.

– I fleire tiår har forskarar og aktivistar slite med å få verdsleiarar til å ta klimatrusselen på alvor, men i år har ein tenåring på ein eller annan måte fått verdas merksemd, skriv Time i artikkelen om Thunberg.

I desse dagar deltek svensken på FNs klimatoppmøte i Madrid.

Haldningsskifte

Den svenske 16-åringen har inga magisk løysing på klimakrisa, men ho har klart å skape eit globalt haldningsskifte og ei verdsomspennande rørsle som krev endring, skriv Time, som i nær 100 år har kåra Person of the Year, eller årets person.

Times sjefredaktør, Edward Felsenthal, forklarer på Times nettside kvifor tittelen har falle til nettopp Thunberg.

– For å slå alarm over menneskjas destruktive forhold til den einaste heimen vi har, for å komme med ei stemme, som skjer gjennom bakgrunn og grensar i ei fragmentert verd.

– Og for at vise oss alle korleis det kan sjå ut når ein ny generasjon leier, er Greta Thunberg Årets Person i 2019, seier sjefredaktøren.

Times kåring går tilbake til 1927. Prisen har gått til statsleiarar, forretningsfolk, politikarar og til og med til «datamaskina».

Ros av Al Gore

Fire andre kandidatar var med i siste runde om å få tittelen. Dei fire var USAs president Donald Trump, demonstrantane i Hongkong, varslaren i Ukraina-saka i Det kvite hus, og Nancy Pelosi.

Nyheitsmagasinet får ros for tildelinga til den unge svensken.

– Strålande avgjerd å velje Greta Thunberg som årets person. Greta er det moralske kompasset hos dei unge aktivistane, som krev at vi handlar umiddelbart for å løyse klimakrisa. Ho er ein inspirasjon for meg og for menneske over heile verda, skriv den amerikanske politikaren Al Gore på Twitter.

Sveriges næringsminister Ibrahim Bayland (S) seier at han ikkje er overraska over at Thunberg får utmerkinga.

– Eg er ikkje overraska med tanke på kva for ei enorm kraft ho har i rørsla si. Eg merkar det utanlands, sist førre veke då eg var i India kom namnet hennar opp. Det her er ei stadfesting på den statusen ho har fått globalt, seier han.

