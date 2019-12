Frankrikes statsminister ber om slutt på streiken

utenriks

Onsdag la statsminister Édouard Philippe fram detaljane i det allereie sterkt kritiserte pensjonsreforma. Han meiner regjeringa har komme med innrømming som bør føre til at streiken blir avslutta.

Streiken omfattar mellom anna transportbransjen, noko som har ramma kollektivtrafikken hardt.

– Eg meiner at garantiane vi har gitt til dei mest bekymra gruppene, rettferdiggjer at dialogen blir tatt opp att og at streiken, som straffar millionar av franskmenn, blir avslutta, sa Philippe i ein TV-sendt tale.

Tidlegare i talen sa han at transportarbeidarane må finne seg i å miste retten til å gå av med pensjon tidlegare enn folk flest. Men han lova at endringa skal skje gradvis, utan brutalitet og med respekt for den enkeltes karrierar.

Leiaren av Frankrikes største fagforbund, Lauren Berger i CFDT, er ikkje imponert.

CFDT har ikkje slutta opp om streiken, og motstanden frå dei er derfor eit hardt slag for den franske regjeringa.

Fagforbundet avviser mellom anna regjeringsforslaget om at folk må jobbe to år lengre, til fylte 64 år, for å få full pensjon.

Denne endringa tar ikkje omsyn til alle dei som står i hardt, fysisk arbeid, meiner Berger.

