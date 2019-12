EUs klimagiv får norsk skryt

utenriks

– Dette er veldig bra signal frå den nye Kommisjonen, seier Elvestuen på telefon frå klimaforhandlingane i Madrid.

Eitt forslag i den nye EU-planen er å heve EUs klimamål for 2030 til 50 eller 55 prosent. Noreg støttar fullt og heilt opp under ei heving til 55 prosent og har ivra for dette i møte med EU, held Elvestuen fram.

– Dette er vi for. Og det vil påverke Noreg direkte, sidan vi skal nå våre mål for 2030 saman med EU, seier han til NTB.

Ingebjørg Harto, direktør ved NHOs Brussel-kontor, roser EU-kommisjonen for høge ambisjonar i vegkartet. Ho trur det òg ligg moglegheiter for norsk næringsliv der.

– Norske bedrifter og kompetansemiljø er langt framme innanfor ein del av områda som blir trekte fram. Det gjeld både havvind, karbonfangst og -lagring og hydrogen, seier Harto.

Også Bellonas førsteinntrykk er positivt.

– EU-kommisjonen har gjort sin del av jobben, seier seniorrådgivar Olav Øye, som meiner EU-kommisjonens nye president Ursula von der Leyen har lagt lista høgt for medlemslanda.

