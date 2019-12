Demonstrantar ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg

utenriks

Demonstrantane i Praha bad om òg at Babis tidlegare businessimperium Agrofert ikkje lenger skal få EU-subsidiar og offentlege kontraktar, skriv Reuters.

Om lag 60.000 var til stades under demonstrasjonen torsdag, ifølgje arrangørane.

Det var førre veke at ein statsadvokat uttalte at saka mot statsministeren må etterforskast nærare for å kunne avgjere om den fører til tiltale eller bortlegging.

Skuldinga gjeld EU-subsidiar på 2 millionar euro som vart betalt ut for rundt ti år sidan til bygginga av eit spahotell og konferansesenter utanfor Praha. Babis blir skulda for å ha prøvd å skjule eigarskapet sitt i selskapet for at prosjektet skulle kunne få subsidiane. Finansieringa frå EU var meint for mindre selskap.

Det går for tida òg føre seg ei EU-gransking av Babis.

Han overførte holdingselskapet sitt Agrofert til stiftingar kort tid før han vart statsminister i 2017. Ein hemmelegstempla, førebels rapport frå EU-granskinga vart nyleg leken til tsjekkiske medium. Der heiter det at Babis, som er Tsjekkias nest rikaste person, framleis tener på selskapet han grunnla.

EU kan derfor komme til å krevje å få betalt tilbake opptil 170 millionar kroner som har vorte utbetalte til selskap som tilhøyrer Agrofert.

Statsminister Andrej Babis nektar for å ha gjort noko gale. Han meiner òg at han ikkje er i ein interessekonflikt, som EU no granskar.

Det har vore fleire demonstrasjonar mot Babis i Praha tidlegare i år.

