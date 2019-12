utenriks

På 1990-talet utgjorde issmeltinga 33 milliardar tonn is årleg. I dette tiåret er issmeltinga på 254 milliardar tonn årleg, ifølgje studien til forskarane som er publisert i tidsskriftet Nature.

Grønland har mista nok is sidan 1992 til å heve det globale havnivået med 10,6 millimeter. Held issmeltinga fram i same takt, vil det bety at 100 millionar menneske i kystnære område verda rundt kjem til å oppleve årlege flaumar mot slutten av dette hundreåret, ifølgje studien.

