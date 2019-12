utenriks

Førebelse meldingar går ut på at ein eller to politibetjentar er skotne og såra i det som blir beskrive som eit «bakhaldsangrep», opplyser kjelder ved Hudson County-politiet ifølgje NBC.

Ifølgje kjeldene dreier det seg om ein eller to personar som skyt frå eit vindauge i ein matbutikk mot politi. Andre meldingar går ut på at den eine av dei to personane skal vere på ein gravstad.

Ei rekke skular i området har fått ordre til å halde elevane innandørs.

(©NPK)