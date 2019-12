Forskar: Våpenkvila i Aust-Ukraina kan bli kortvarig

utenriks

Dei to presidentane Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj vart måndag samde om å innføre våpenkvile i Aust-Ukraina innan året er omme.

Under møtet i Paris, der også Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel deltok, vart det òg oppnådd semje om tilbaketrekking av styrkar frå konfliktsonene i Aust-Ukraina innan mars neste år.

Putin og Zelenskyj er dessutan samde om å lauslate alle krigsfangar før årsskiftet, og dessutan om å halde eit nytt toppmøte om fire månader.

Skrøpeleg

Avtalen er det første vesle steget i retning av normalisering, meiner seniorforskar og Russland-ekspert Flemming Splidsboel Hansen ved Dansk Institut for Internationale Studier.

– Vi får håpe at våpenkvila trer i kraft. Ho blir skrøpeleg og det er naiv å tru at ho kjem til å halde særleg lenge, seier han til Ritzau.

– Vi må sjølvsagt vere førebudde på at våpenkvila kjem til å bli broten, seier Splidsboel Hansen.

Fornøgd Putin

Putin var godt fornøgd etter Paris-møtet og kalla semja som vart oppnådd eit «viktig steg» mot ein nedtrapping av konflikten i Aust-Ukraina.

Zelenskyj meiner derimot avtalen kunne ha gått endå lenger.

– Mange spørsmål vart svart på, og motpartane mine seier at det er eit veldig godt resultat etter det første møtet. Men eg vil vere ærleg: Det er veldig lite. Eg ønskte å løyse fleire problem, sa han etter møtet.

Viktig for Zelenskyj

Semja som vart oppnådd i Paris er særleg viktig for Zelenskyj, meiner Flemming Splidsboel Hansen.

41-åringen vart innsett som president i mai og har lova veljarane sine å arbeide for ei løysing på konflikten med dei russiskstøtta separatistane i Aust-Ukraina.

– Det var avgjerande for Zelenskyj å komme heim med ein avtale. Det var ikkje så viktig for Putin. Eg trur Putin har bestemt seg for å prøve å spele med og sjå kva som skjer, seier Splidsboel Hansen.

Minsk-avtalen

Møtet på måndag var første gong Putin og Zelenskyj sat ansikt til ansikt, og det var på førehand ikkje venta noko stort gjennombrot i form av ein omfattande fredsavtale.

Utgangspunktet for Paris-møtet var den såkalla Minsk-avtalen frå 2015. Også då vart Russland og Ukraina samde om våpenkvile, tilbaketrekking av tunge våpen frå fronten og om å halde lokalval i Ukrainas separatistkontrollerte Donbass-region.

Avtalen vart broten kort tid etter, og Tysklands dåverande utanriksminister, noverande president Frank-Walter Steinmeier, lanserte ein noko forenkla versjon.

Heller ikkje den avtalen er etterlevd, men håpt om ei løysing på konflikten som har kravd nærare 14.000 menneskeliv dei siste fem åra, er no på nytt tent.

