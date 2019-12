Demokratane skuldar Trump for maktmisbruk

utenriks

Skuldingspunkta vart tysdag offentleggjort av Demokratane i Representanthuset, der partiet har fleirtal. Neste veke blir det truleg avstemming, og Donald Trump kan dermed bli den tredje presidenten i USAs historie som blir stilt for riksrett.

– Presidenten vår har maksimal offentleg tillit. Når han sviktar den tilliten og set seg sjølv framfor landet, set han grunnlova i fare, han set demokratiet i fare og han set den nasjonale tryggleiken vår i fare, sa leiaren i justiskomiteen i Representanthuset, demokraten Jerry Nadler då han kunngjorde skuldingspunkta.

– Neste val er i fare, det er derfor vi må handle no, la Nadler til.

Politisk galskap

Reaksjonen frå president Donald Trump lét ikkje vente på seg.

– Det er politisk galskap å stille ein president for riksrett som til dei grader har levert resultat, som kanskje har sørgd for den sterkaste økonomien i historia til landet, som har vore ein av dei mest vellykka presidentane nokosinne, og som aller viktigast ikkje har gjort NOKO gale, tvitrar han.

Den endelege tiltalen mot Trump er det leiaren i Representanthuset, demokraten Nancy Pelosi, som til slutt skal forme ut. Ho er under press frå partikollegaer som skuldar Trump for ei lang rekke brot på grunnlova, i tillegg til dei to skuldingspunkta som vart kjente tysdag.

Ukraina og Russland

Begge dei to skuldingspunkta blir knytte til Trumps påståtte forsøk på å presse Ukraina til å granske tidlegare visepresident Joe Biden, som ligg an til å bli kandidaten til demokratane i presidentvalet for neste år.

Fleire demokratar meiner òg at den såkalla Mueller-rapporten som skuldar Russland for å ha hjelpt Trump til makta, og presidenten for å ha hindra den etterfølgjande granskinga, bør inngå i ei riksrettssak.