Demokratane skal legge fram skuldingar mot Trump

utenriks

Demokratane skal offentleggjere to skuldingspunkt som dreier seg om maktmisbruk og motarbeiding av Kongressen, ifølgje tre tenestemenn som er kjente med saka, skriv Washington Post.

Representanthuset skal stemme over skuldingane neste veke, ifølgje kjeldene.

Ei tredje skulding som dreier seg om hindring av offentleg rettsutøving har vorte debattert, ifølgje CNN.

Leiaren for utanrikskomiteen i Representanthuset Eliot L. Engel sa til journalistar etter eit møtet med leiaren for Huset, Nancy Pelosi, at det vil bli halde ein pressekonferanse om saka tysdag klokka 9 lokal tid.

Pelosi ønskte måndag ikkje å kommentere kva konkrete skuldingar dei skal komme med.

(©NPK)