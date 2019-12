Demokratane i USA omfamnar ny handelsavtale med Mexico og Canada

utenriks

Avtalen blir rekna som ein stor siger for Donald Trump.

Det har gått over eitt år sidan avtalen som skal erstatte NAFTA, vart signert av president Trump og dei canadiske og mexicanske kollegaene hans under det nye namnet USMCA. Opposisjonen og fagforeiningar i USA har likevel kravd justeringar før avtalen kan ratifiserast i Kongressen.

Handelssamtalane har dermed halde fram. Etter eit nytt forhandlingsmøte denne veka sa Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador tysdag at landa skal signere ein «innleiande avtale» som vil sluttføre USMCA-avtalen.

Kort tid etter kunngjorde leiar for Demokratane i Representanthuset, Nancy Pelosi, at det er semje om ein revidert handelsavtale. Han er mykje betre enn originalen og ein siger for amerikanske arbeidstakarar, meiner ho.

Handelsavtalen er likevel òg ein stor siger for Trump, og kunngjeringa frå Pelosi kjem berre ein dryg time etter at ho og partikollegaene presenterte dei første skuldingspunkta i riksrettssaka.

President Trump kallar i ei Twitter-melding avtalen for «den beste og viktigaste handelsavtalen USA nokosinne har hatt».

Samtidig melder det største amerikanske fagforbundet AFL-CIO at dei støttar den reviderte avtaleteksten.

Opposisjonen og fagrørsla i USA har mellom anna kravd at USMCA må innehalde garantiar om at nye mexicanske arbeidsreguleringar vil bli handheva for å hindre urettferdig konkurranse med amerikanske arbeidarar.

(©NPK)