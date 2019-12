Varmt gjensyn då Stoltenberg møtte EUs nye utanrikssjef

utenriks

Den katalanske politikaren var Spanias utanriksminister inntil han ved månadsskiftet tok over ansvaret for EUs utanriks- og tryggingspolitikk.

– Vi har møttest mange gonger, og eg er veldig glad for å dele det tryggingspolitiske ansvaret for Europa med deg, sa Borrell på ein kort presseseanse før møtet.

– Det er godt å sjå deg igjen og møte deg for første gong i den nye rolla di, svarte Stoltenberg. NATOs generalsekretær streka under at samarbeid mellom EU og NATO er noko som ligg hjartet hans nær.

– Det er flott at vi samarbeider meir enn nokon gong før, og vi har eit stort ansvar for å halde fram med å styrke samarbeidd, la han til.

Stoltenberg minte om at samarbeidet med EU òg vart tatt opp på NATO-toppmøtet førre veke. Han sa at eit sterkare forsvarssamarbeid i EU styrker NATO, men minte om at NATO-land utanfor EU, inkludert Noreg, også står for viktige bidrag til europeisk sikkerheit.

Måndag leidde òg Borrell for første gong EUs utanriksministermøte.

(©NPK)