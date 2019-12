Mannskapet frå kapra Bonita lauslaten – tilbake på Filippinane

utenriks

– Vi er glade for å stadfeste at dei ni mannskapsmedlemmene frå MV Boninta, som vart halde som gislar, seint fredag kveld den 6. desember vart sett fri i Nigeria, etter 35 dagar i fangenskap, opplyser reiarlaget J.J. Ugland i ei pressemelding. Det er dette selskapet som eig skipet.

Det norskeigde skipet vart laurdag 2. november kapra av piratar utanfor det vestafrikanske landet Benin, og ni besetningsmedlemmer vart bortførte, inkludert kapteinen. Heile mannskapet om bord på Bonita er filippinske statsborgarar. Sjølve skipet har fått nytt mannskap og sette kursen mot Brasil to veker etter hendinga.

– Det er med stor lette vi har fått beskjed om at mannskapet om bord på MV Bonita no er komme heim til familiane sine, og at alle etter forholda skal vere i god fysisk form. Mannskapet vil no bli tatt vare på av reiarlaget og filippinsk helsevesen for å sikre ei heilskapleg handtering av dei traumatiske opplevingane dei har vore gjennom, seier Harald Solberg, administrerande direktør i Norges Rederiforbund, i ei pressemelding.

Guineabukta, som strekker seg frå Kamerun til Liberia, har vorte eitt av dei farlegaste havområda i verda. Angrep på skip og bortføring av sjøfolk for å krevje løysepengar har vorte meir og meir vanleg, særleg langs kysten av Nigeria. Piratane tvingar nokre gonger skip til å legge om kursen i fleire dagar, lenge nok til å forsyne seg av lasta og krevje løysepengar for å setje besetninga fri.

Kapringane skaper store problem for internasjonal skipsfart i området.

