Gransking «frikjenner» FBI for Russland-gransking

Rapporten som vart offentleggjort av kontoret til generalinspektøren måndag, undergrev president Trumps påstandar om at han var offer for ei heksejakt.

Granskingsrapporten slår nemleg fast at det ikkje finst noko bevis for at FBIs etterforsking vart utført med politisk slagside. Organet får likevel kritikk på fleire punkt i etterforskinga.

Dei nyanserte funna i granskingsrapporten kan derfor ikkje seiast å vere eit klart forsvar verken av Trumps tilhengarar eller kritikarar.

I rapporten blir det òg avslørt for første gong at FBI sende ein informant for å ta opp ein samtale med eit høgtståande medlem av Trumps valkampstab som ikkje sjølv var gjenstand for Russland-granskinga.

Rapporten konkluderer òg med at FBI hadde rett til å avlytte ein tidlegare Trump-rådgivar.

Granskarane tilbakeviser teoriar og kritikk av FBI som Trump og tilhengarane hans stod bak, samtidig som dei peikar på at føderale etterforskarar gjorde feilvurderingar i saka.

Trumps eigen justisminister William Barr avviser konklusjonen i generalinspektøren om at det var nok bevis for å starte FBIs gransking. Barr har handplukka statsadvokat John H. Durham og bedt han leie ei separat gransking av Russland-etterforskinga.

