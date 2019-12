EU gir grønt lys til storstilt batteri-satsing

utenriks

Tyskland, Frankrike, Italia, Polen, Belgia, Sverige og Finland skal til saman bidra med drygt 32 milliardar kroner i statsstøtte til konsortiet, som består av 17 europeiske selskap.

Ytterlegare 50 milliardar kroner skal etter planen hentast frå private investorar og sikre at Europa blir ein spydspiss i utviklinga og produksjonen av elbilar i framtida.

Bilindustrien i Europa sysselset over 10 millionar menneske, og EU – først og fremst Tyskland og Frankrike – er djupt bekymra over at dei europeiske produsentane i dag er avhengige av batteri produserte i Kina og andre asiatiske land.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire og Tysklands finansminister Peter Altmaier kunngjorde storsatsinga i mai.

EUs konkurransetilsyn har likevel vurdert om den omfattande statlege subsidieringa av prosjektet er lovleg, og gav først no grønt lys.

Le Maire opplyste i mai at det i første omgang vil bli opna ein testfabrikk med rundt 200 tilsette i Frankrike, og at målet deretter er å etablere to produksjonsanlegg med til saman 1.500 tilsette i Frankrike og Tyskland.

