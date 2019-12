Dødstala på Samoa stig etter meslingutbrot

utenriks

61 av dei døde er barn som er fire år eller yngre.

Offisielle tal viser at det har vorte rapport 112 nye tilfelle dei siste 24 timane fram til måndag morgon, trass i eit massiv vaksinekampanje førre veke.

Styresmaktene seier at 90 prosent av dei 200.000 innbyggarane i stillehavsstaten no er vaksinerte mot meslingar, opp frå rundt 30 prosent då epidemien starta i midten av oktober.

Det tar 10 til 14 dagar før vaksinen verkar, noko som vil seie at det er for tidleg å seie om utbrotet har nådd toppen.

Styresmaktene på Samoa har skulda vaksinemotstandarar for å spreie konspirasjonsteoriar og at det er grunnen til at så få var vaksinerte.

Førre veke vart ein vaksinemotstandar på øygruppa arrestert.

Det har òg vore meslingutbrot i dei andre stillehavsstatane Tonga, Fiji og Amerikansk Samoa. Fordi langt fleire er vaksinerte der, har utbrotet på desse øystatane vore enklare å handtere. Ingen dødsfall relaterte til meslingutbrota har vorte rapporterte om på dei nemnde øystatane.

