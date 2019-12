utenriks

Like etter klokka 19.30 lokal tid torsdag stadfesta guvernør Tim Waltz at dei tre om bord i helikopteret var omkomne i styrten.

Helikopteret av typen Sikorsky UH-60 Black Hawk tok av frå flyplassen i St. Cloud ved 14-tida torsdag ettermiddag. Det skulle gjennomførast ein test etter vedlikehald då helikopteret sende ut «mayday»-melding omtrent ni minutt etter å ha tatt av.

Basen mista deretter all kontakt med helikopteret. Det vart sidan funne ved sjøen Pearl Lake like sør for St. Cloud.

