Enorme skogbrannar omringar Australias største by

utenriks

Røyken heng tungt over byen og oske regnar ned over dei 5,7 millionar innbyggjarane. Lokale medium melder fredag at fleire enn 100 brannar pregar heile delstaten New South Wales og at det i nasjonalparken Wollemi nordaust for Sydney herjar ein skogbrann like stor som heile byen. For seks av brannane er utviklinga så alvorleg at det blir kategorisert som nødsituasjon, og sju ligg i kategorien like under.

Totalt er det område nesten like store som heile Østfold fylke som brenn fredag. Tre av brannane har vorte omtalt som ein «megabrann» som åleine herjar på eit 3 millionar mål stort område i Gospers Mountain. I tillegg er det ei rekke andre mindre brannar i delstaten, som er Australias mest folkerike.

Bygningar ramma

Fredag opplyser styresmaktene at 680 bustader så langt har vorte tekne av flammane. I tillegg har over 2.000 driftsbygningar av ulik art brunne, melder den nasjonale kringkastaren ABC News.

Medan brannane så langt er handterte av lokale brannmannskap i dei områda som er ramma, har brannfolk frå byen fredag vorte kalla ut for å delta i sløkkinga.

– For å hjelpe til i områda som er ramma har vi i dag flytta åtte lag med brannfolk frå indre by i Sydney og ut til dei vestlege områda i utkanten av byen. Dette utgjer 18 brannbilar og 72 brannmenn, seier brannsjef Jeremy Fewtrell til avisa The Sydney Morning Herald.

Startar motbrannar

I alt er 100 brannbilar og 370 brannmenn frå Sydney by åleine sett inn i kampen mot skogbrannane. Totalt er over 2.000 brannmannskap sett inn for å kjempe mot flammane. Ein av metodane er å starte kontrollerte brannar for å stanse elden i å spreie seg inn mot busette område.

– Viss vi greier å svi av områda i tide før den store brannen kjem hit, kan vi minimere skadane i to landsbyar, seier brannleiar Andrew MacDonald som deltok i arbeidet i landsbyen Warragambe like vest for Sydney.

I delar av New South Wales, inkludert delar av Sydney, er luftkvaliteten så dårleg at det skal svare til å røyke eit titals sigarettar om dagen.

Langvarig tørke har ført til at brannane i år både startar tidlegare og brenn meir intenst enn tidlegare år.

(©NPK)