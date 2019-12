Corbyn seier fortruleg rapport viser Johnsons brexitbløff

utenriks

Corbyn viste i ein tale i London fredag til ein fortruleg regjeringsrapport som visstnok seier at det vil bli tollsjekk mellom Nord-Irland og fastlandet under den avtalen som Johnson har forhandla med EU.

– Dette er kalde, harde fakta som uomtvisteleg viser dei øydeleggjande følgjene som Johnsons brexitavtale vil ha for store delar av landet vårt, sa Corbyn.

Johnson avviser

I ein samtale med Sky News avviser Johnson påstanden frå Corbyn. Han insisterer på at det berre blir kontroll av varer som går via Nord-Irland til Irland, ingen sjekk mellom Nord-Irland og det britiske fastlandet.

– Dette er ei stor betring i forhold til den opphavlege avtalen. Men viss det er delar av dette som folk i Nord-Irland ikkje liker, kan dei velje å tilpasse seg EUs regelverk. Derfor er dette ein avtale som gjer at alle kjem seg vidare, seier Johnson.

Den viktigaste bodskapen i statsministeren under valkampen er å få Brexit overstått, tre år etter folkeavstemminga i 2016.

Vil ha ny folkeavstemming

Corbyn meiner at statsministeren vil be veljarane gå til urnene utan å informere dei om viktige konsekvensar. Regjeringsnotatet viser ifølgje Labour-leiaren at det både blir tolldeklarasjon og tryggingssjekk mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, stikk i strid med Johnsons løfte om at det ikkje blir noka form for grense i Irskesjøen.

Labours brexitplan er å forhandle fram ein ny avtale i Brussel, ein avtale som omfattar ein tollunion. Denne avtalen skal så blir laga/lagt fram til ei ny folkeavstemming. Corbyn har etter eiga fråsegn tenkt å stelle seg nøytral i saka.

(©NPK)