Bosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir

Den provisoriske Vucjak-leiren utanfor Bihac nordvest i Bosnia er utan både vatn og straum, og dei som bur der må gå til næraste busetnad for å tigge vatn.

Forholda er svært uhygieniske og har vorte endå verre etter kvart som vinteren har sett inn.

Ifølgje Bosnias tryggingsminister kjem leiren til å bli stengt i byrjinga av neste veke. Bebuarane skal flyttast til andre stader i landet.

Grunnen til at migrantane har slått seg ned akkurat her, er at dei ønsker seg vidare inn i EU-landet Kroatia, men grensa er strengt vakta, og mange som prøver å ta seg over, blir arrestert. Fleire migrantar skal ha vorte kledd nesten nakne og fråtatt alle eigedelar før dei har vorte sende tilbake over grensa til Bosnia.

Internasjonale hjelpeorganisasjonar har fleire gonger varsla om at leiren er ueigna for menneske fordi den ligg på ei gammal søppelfylling i nærleiken av eit minefelt som stammar frå krigen på Balkan på byrjinga av 1990-talet.

– Levevilkåra for hundrevis av menneske i den provisoriske Vucjak-leiren er skammeleg, sa Dunja Mijatovic, Europarådets menneskerettskommissær, då ho tidlegare i veka besøkte leiren.

Ifølgje Mijatovic manglar mange av bebuarane ordentlege klede og sko.

– Det er umenneskeleg og uakseptabelt å halde menneske under slike vilkår, fastslo ho.

