Unicef: 140.000 døydde av meslingar i 2018

Meslingar held fram med å spreie seg også i år. I november vart det registrert tre gonger så mange smittetilfelle som i november i fjor, skriv Unicef i ei pressemelding torsdag kveld.

Fire europeiske land, Storbritannia, Hellas, Albania og Tsjekkia, har mista statusen som meslingfrie, og i USA er det i år registrert det høgaste talet smittetilfelle på 25 år, ifølgje FN-organisasjonen.

Tala som viser at 140.000 menneske døydde av sjukdommen i fjor, kjem frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) og United States Centars for Diseases Control and Prevention (CDC).

Dei blir offentleggjort samtidig som øystaten Samoa i Stillehavet kjempar mot eit omfattande meslingutbrot, med over 4.000 smitta. 62 personar er døde. Av dei er 54 barn.

