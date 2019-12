Trumps advokat på tur til Ukraina

utenriks

Ifølgje New York Times reiste advokaten til Budapest tysdag og vidare til Ukrainas hovudstad Kiev onsdag for å snakke med tidlegare tilsette i påtalemakta. Målet er å grave fram informasjon som kan vere til fordel for Trump.

Den høgreorienterte TV-kanalen One America News Network (OANN) opplyser at dei har eit kamerateam som reiser saman med Giuliana i Ukraina for å granske riksrettssaka mot Trump.

I ei Twitter-melding skriv Giuliani at han «jobbar med et viktig prosjekt saman med OANN» som skal avdekke det han hevdar er informasjon som vart halden tilbake av demokraten Adam Schiff, som leidde riksrettshøyringane.

Samtalar

Ifølgje New York Times har Giuliani, som er tidlegare ordførar i New York, hatt samtalar med den nyleg avgåtte riksadvokaten Jurij Lutsenko, ein sentral skikkelse i saka demokratane bygger mot den amerikanske presidenten.

Trumps advokat skal ha òg planar om å møte to andre tidlegare høgtståande representantar for påtalemakta i Ukraina, Viktor Sjokin og Kostiantyn Kulyk.

Guiliani har vore i kontakt med alle tre det siste året for å hjelpe Trump med å finne opplysningar som kan sverte Demokratane, og då spesielt tidlegare visepresident Joe Biden, som kjempar om å bli Trumps utfordrar i presidentvalet.

Korrupsjonsskuldingar

Demokratane førebur ei riksrettssak mot Trump som bygger på at presidenten, med hjelp frå Giuliani, skal ha lagt press på Ukrainas president for å få han til å starte ei etterforsking som ville involvere Biden-familien.

Giuliani har prøvd å påvise at Biden og sonen Hunter, som tidlegare var styremedlem i det ukrainske energiselskapet Burisma, har drive med korrupsjon i landet.

Giuliani er visstnok sjølv under etterforsking for rolla si då han representerte fleire ukrainarar, mellom dei Dmytro Firtasj, ein milliardær som risikerer utlevering frå Austerrike til USA for mutingar og svindel.

