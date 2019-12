To russarar tiltalt for å ha tappa bankkontoar for store summar

utenriks

Dei to er sagt å vere medlemmer av ei russisk hackargruppe kjent som «Evil Corp».

Ifølgje USAs justisdepartement har Maksim Jakubets og Igor Turasjev tilknyting til russisk etterretning. Dei blir beskrivne som hovudmennene bak den globale hackargruppa som blir skulda for å ha installert skadeleg programvare på datamaskiner i fleire tital land. Slik skal dei ha greidd å stele over 100 millionar dollar frå selskap, organisasjonar, lokale styresmakter og enkeltpersonar, ifølgje skuldingane.

USAs finansdepartement opplyser at Jakubets arbeidde for den russiske tryggingstenesta FSB i 2017, og at han hadde i oppgåve å jobbe med prosjekt for den russiske staten.

– Personar busett i Moskva står bak gruppa. Dei har årevis av erfaring og godt utvikla tillitsforhold til kvarandre, skriv finansdepartementet i ei fråsegn om saka torsdag.

Stal identitetar

Russarane skal ha brukt programvare som stal innloggingsdata frå både tilsette og kundar i bankane. Dermed fekk dei tilgang til systema og kunne stele pengar, melder CNBC.

Namnet «Evil Corp.» minner om namnet på ei gruppe i TV-serien «Mr. Robot».

Over 300 organisasjonar i 43 land skal ha vorte ramma av den skadelege programvara, og dessutan mange enkeltpersonar. Blant offera er ein religiøs orden, eit skulestyre, eit oljeselskap og ein våpenprodusent, opplyser amerikanske styresmakter. Gruppa skal framleis vere aktiv.

Lovar dusør

Dei to tiltalte russarane er på frifot, og det amerikanske utanriksdepartementet har lova ein påskjønning på 5 millionar dollar for informasjon som fører til at Jakubets blir arrestert og dømd.

– Maksim Jakubets blir antatt å ha vore innblanda i datakriminalitet over ein tiårsperiode, seier USAs assisterande riksadvokat Brian Benczkowski.

Han meiner programvara som vart brukt, er noko av den mest øydeleggande som nokosinne har vorte brukt til å stele pengar.

– Offer over heile verda har mista titals millionar dollar, fastslår han.

(©NPK)