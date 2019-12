Kina avviser NATO-fråsegn om at landet byr på «utfordringar»

utenriks

I slutterklæringa frå NATO-toppmøtet i London denne veka skreiv NATO-landa at dei «anerkjenner at Kinas veksande innverknad og internasjonale politikk byr på både moglegheiter og utfordringar».

Tysdag sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at forsvarsalliansen saman må handtere Kinas veksande militære kapasitet, med missil som kan nå Europa og USA.

Talsperson Hua Chunying for den kinesiske utanriksministeren seier at «veksten i Kinas makt er vekst i ei fredeleg makt», og at det «ikkje nødvendigvis er ein samanheng mellom kva trussel eit land utgjer og storleiken på landet».

Ho seier at den største trusselen mot verda i dag er land som er eigenrådige i forhold til internasjonale reglar og samarbeid.

– Sjølv amerikanske allierte har vorte ramma, la ho til.

Det er Kinas aukande økonomiske og teknologiske makt som har fått NATOs merksemd. Ei bekymring er Kinas omfattande investeringar i utanlandsk infrastruktur som hamnar, jernbanar og vegar. Det er òg ei frykt for at bruk av 5G-utstyr frå kinesiske Huawei skal bli ei bakdør for kinesisk spionasje.

