Full meslingkrise på Samoa – alle skal vaksinerast

utenriks

Styresmaktene i landet har sett i verk fleire tiltak som aldri tidlegare har vore tatt i bruk for å hanskast med det omfattande meslingutbrotet i stillehavsnasjonen med under 200.000 innbyggarar.

Torsdag morgon var status at 4.217 personar er registrerte smitta sidan midten av oktober, 62 personar er døde og av dei er 54 barn som var fire år eller yngre.

Massevaksinasjon

Ifølgje UNICEF var berre mellom 28 og 40 prosent av befolkninga vaksinerte mot meslingar før utbrotet, no skal rundt 55 prosent vere vaksinerte etter at obligatorisk vaksinasjon vart innført for to veker sidan.

Statsminister Tuilaepa Sailele Malielegaoi seier regjeringa torsdag og fredag stenger verksemder og drift ved verksemder for at alle offentlege tilsette skal kunne hjelpe til med massevaksinasjonskampanjen som går føre seg i landet. Berre elektrisitets- og vassforsyningsarbeidarar er unntatt driftsstansen. Målet er å komme over 90 prosent vaksinasjonsgrad etter dei to dagane med intens vaksinasjonsinnsats. Husstandar der nokon ikkje er vaksinerte, er instruerte om å plassere eit raudt flagg utanfor, så vaksinasjonslag kan stoppe der og få jobben gjort dei neste dagane.

Også statsministeren

Til og med utanfor huset til statsministeren vaia eit raudt flagg torsdag, der nevøen hans nyleg hadde komme – uvaksinert – frå Australia og venta på å få sprøyta med vern mot meslingar.

I hovudstaden Apia var gatene nærast tomme, verken bilar eller menneske var ute, og berre lydane av bjeffande hundar kunne høyrast.

Noreg er blant fleire land som har sendt eit helseteam til Samoa for å hjelpe til i arbeidet med å kjempe mot meslingutbrotet.

Det vart erklært unntakstilstand i midten av november, og skular og universitet er stengde. Alle under 19 år har forbod mot å samlast offentleg, for å unngå spreiing av den svært smittsame sjukdommen.

(©NPK)