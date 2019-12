Demokratane går vidare med riksrettsprosessen

utenriks

– Det som står på spel, er demokratiet vårt, seier Pelosi.

Ho har no bedt om at det blir utarbeidd eit forslag til tiltale i riksrettsprosessen. Det betyr at det kan ligge an til avstemming om riksrett allereie før jul.

– Presidenten gir oss ikkje noko anna val enn å gripe inn når han endå ein gong prøver å korrumpere valet for eigen vinnings skuld, forklarer Pelosi.

Senatet avgjer

Trumps talsperson Stephanie Grisham skriv på Twitter at Demokratane burde skamme seg over avgjerda, men legg til at presidenten ser fram til ein rettferdig prosess i Senatet.

Medan det er Nancy Pelosis parti Demokratane som har fleirtalet i Representanthuset, er det Donald Trumps parti Republikanarane som kontrollerer Senatet. Og det er Senatet som til slutt avgjer om Trump skal fellast i ei riksrettssak.

Pelosi meiner at faktumet i saka er ubestridt.

– Presidenten misbrukte makta han har for si eiga personlege politiske vinnings skuld, på bekostning av den nasjonale sikkerheita vår. Det har han gjort ved å halde tilbake militær bistand og eit viktig møte i det ovale kontor i byte mot ei kunngjering om ei etterforsking mot den politiske rivalen hans, oppsummerer ho.

«Overveldende beviser»

Tidlegare onsdag møtte Pelosi dei demokratiske partifellene sine bak lukka dører og spurde dei «Er dere klare?» Svaret var eit rungande «ja», skriv nyheitsbyrået AP, som viser til kjelder som var til stades i rommet.

Pelosi skal tidlegare ha vore imot å halde fram riksrettsprosessen mot Donald Trump, men etter høyringsrundane som no er gjennomførte, ser det ut til å vere uunngåeleg.

I ein 300 sider lang rapport basert på vitneforklaringane til ei rekke høgtståande diplomatar og embetsfolk, konkluderte etterretningskomiteen i Representanthuset tidlegare i veka med at det finst overveldande bevis for at Trump misbrukte embetet sitt.

(©NPK)