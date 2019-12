Demokrat-leiar varslar kunngjering om riksrettssaka mot Trump

utenriks

Pelosi, som er leiaren for Representanthuset, møtte onsdag partifellane sine bak lukka dører og spurde dei «Er de klare?» Svaret var eit rungande «ja», ifølgje dei som var til stades i rommet, skriv nyheitsbyrået AP.

Klokka 9 torsdag morgon lokal tid – klokka 18 norsk tid – har Pelosi varsla ei kunngjering om saka.

Pelosi var tidlegare imot å halde fram riksrettsprosessen mot Donald Trump, men etter høyringsrundane som no er gjennomførte, ser det ut til å vere uunngåeleg.

I ein 300 sider lang rapport basert på vitneforklaringane til ei rekke høgtståande diplomatar og embetsfolk, konkluderte etterretningskomiteen i Representanthuset tidlegare i veka med at det finst overveldande bevis for at Trump misbrukte embetet sitt.

(©NPK)