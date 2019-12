Australiar skuldig i å ha planlagt terrorangrep i Melbourne

utenriks

Ifølgje påtalemakta snakka den 35 år gamle mannen med ein medsamansvoren om å gå til angrep på ein venstreside-demonstrasjon med heimelaga bomber.

Mannen hadde òg funne fram kart og bilde av hovudkvarteret til den australske fagrørsla Trades Hall i Melbourne, og dessutan av andre symbol for venstresida.

Høgsterett i delstaten Victoria opplyser torsdag at juryen meiner mannen er skuldig i å ha utført handlingar for å førebu eller planlegge eit terrorangrep, og at han er skuldig i å ha prøvd å lage eit dokument som truleg ville legge til rette for eit terrorangrep.

Rettssaka mot 35-åringen har gått føre seg i meir enn sju veker. Den tiltalte vil få dommen på nyåret. Han risikerer livstid i fengsel.

Mannen vart arrestert i heimen sin i Melbourne i august 2016 og er knytt til den høgreradikale gruppa Reclaim Australia.

