14 sakna etter dødsbrann i Ukraina

Brannen braut ut i ein bygning knytt til ein skule i hamnebyen onsdag. Ein 16 år gammal kvinneleg elev er stadfesta død og 27 er skadde i brannen. Torsdag morgon er brannen sløkt, men det er framleis mange personar som ikkje er gjort greie for.

– Vi håper at blant alle dei 14 sakna personane vil så mange som mogleg bli funne i god behald. Men eg ønsker ikkje å villeie nokon – det kan vere fleire offer, skriv presidenten i landet, Volodymyr Zelenskyj, på Facebook.

Sju brannfolk var blant dei skadde, og for fem av dei skadde er tilstanden alvorleg.

– Vi ber for dei. Vi veit at legane gjer alt dei kan for å redde dei, seier presidenten.

Styresmaktene har starta etterforsking av brannen. Ordføraren i byen har erklært sørgetid torsdag og fredag.

