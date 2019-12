Ytterlegare ni kvinner skuldar Epstein for overgrep

utenriks

Den då 13 år gamle jenta vart «fleire gonger utsett for seksuelle overgrep, mishandla og valdtatt» av Epstein og medarbeidarane hans frå 2003, noko som har påført henne «alvorlege og seriøse skadar», heiter det i rettsdokumenta sitert av DPA.

Dei ni kvinnene, som leverte inn søksmålet anonymt, hevdar dei var mellom 13 og 23 år då den no avdøde amerikanske finansmannen skal ha misbrukt dei.

Overgrepa går tilbake til 1985.

«Epstein organiserte eit massivt nettverk for menneskehandel for å skaffe seg sjølv seksuell tilfredsstilling frå hundrevis av jenter, og i tillegg låne desse jentene ut for seksuelle overgrep til andre velståande og/eller mektige individ i nettverket hans», heiter det i søksmålet levert til Manhattans høgsterett.

Epstein tilstod i 2008 å ha betalt ein mindreårig for seksuelle tenester. Han vart dømd til 13 månader i fengsel. Epstein vart arrestert i juli i år, tiltalt for menneskehandel og eitt seksuelt overgrep mot ein mindreårig. Han tok i august sitt eige liv i fengselet før saka kom opp for retten.

(©NPK)